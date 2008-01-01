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العثور على جثة نجمة روسية على انستغرام داخل حقيبة في شقتها

الخميس 01 أغسطس 2019 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثة نجمة روسية على انستغرام داخل حقيبة في شقتها


وكالات / سما /

قالت الشرطة الروسية إنها عثرت، يوم الجمعة ، على جثة فتاة تعد من مشاهير موقع "انستغرام" داخل حقيبة سفر في شقتها بالعاصمة موسكو.

وأضافت الشرطة أنها وجدت إيكاترينا كاراغلانوفا، البالغة من العمر(24 عامًا)، وعلى جسدها آثار طعن، ويعتقد أنها ماتت متأثرة بجراحها.

ويتابع كاراغلانوفا، التي حصلت مؤخرا على درجة علمية في مجال الطب، أكثر من 85 ألف شخص على موقع انستغرام.

وتحقق الشرطة في احتمالية أن تكون الغيرة هي الدافع وراء قتل كاراغلانوفا.

وأفادت صحف محلية أن كاراغلانوفا بدأت مؤخرا علاقة عاطفية جديدة، وكانت تخطط لقضاء عطلة في هولندا للاحتفال بعيد ميلادها في 30 تموز/يوليو.

#نجمة روسية #انستغرام

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