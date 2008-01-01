الاحتلال: السنوار تعلم كيف يتعامل مع إسرائيل وعملية اليوم اغلاق لحساب قديم

القدس المحتلة / سما /

كتب المحلل العسكري بموقع "والا" العبري، "أمير بوخبوط"، صباح اليوم الخميس، أن حركة حماس تعلمت كيفية التعامل مع الاستراتيجيات العسكرية الإسرائيلية.

وقال المحلل بوخبوط، إن عملية اطلاق النار على حدود خانيونس اليوم، والتي اصيب فيها ضابط وجنديان، تدعم التقديرات التي تقول أن السنوار لا يهتم بالتهديدات الإسرائيلية.

وأضاف المحلل العسكري، أن عملية اليوم تؤكد على أن السنوار تعلم كيفية التعامل مع ردود الأفعال العسكرية الإسرائيلية، على أي عملية.

وتابع المحلل بوخبوط، أن عملية اليوم تطرح الكثير من الأسئلة التكتيكية حول قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة على حدود قطاع غزة.

وادعى المحلل الإسرائيلي، أن حماس أرادت من عملية اليوم، تصفية حساب مفتوح وقديم مع إسرائيل، وذلك ردا على مقتل أحد قوات الضبط الميداني لها قبل شهر.

وبحسب المحلل، لا تجري أي أحداث بالمناطق الحدودية بغزة، بدون معرفة حماس، وأن توقيت العملية جاء بعد ساعات من إعلان الجيش عن الانتهاء من تدريبات تحاكي الحرب على غزة.

وختم المحلل بالقول: "إن الأوضاع السياسية المعقدة في إسرائيل، يتم متابعتها وتحليلها على يد قيادة حماس، تحديدا السنوار، وهذا الأمر يتطلب من الجيش العمل بجدية على حدود قطاع غزة".