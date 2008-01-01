كيف تختار خاتم الزفاف الرجالي المناسب لك؟

وكالات / سما /

يواجه الكثير من الرجال صعوبة كبيرة في العثور على خاتم زواج مثالي. وحالياً، يجدون مسألة اختيار الخاتم المثالي صعبة ومليئة بالضغوطات، بالنظر إلى كثرة الخيارات المطروحة والتي عليهم أن يختاروا منها ما يناسب شخصيتهم وأسلوبهم.

عندما يتعلق الأمر بخاتم الزفاف، فعلى الرجال أن يتوخوا الحذر في اختيار قطعة المجوهرات التي تحمل الكثير من المعاني، والتي لها رمزية كبيرة، وتذكرهم بحبيبتهم التي قرروا أن يقضوا بقية حياتهم رفقتها. ولمساعدتك على اختيار الخاتم المناسب لك نُقدم إليك هذا الدليل:

كيف أعثر على الخاتم الرجالي المناسب؟

من المفيد أن تكون على دراية بقياسك، وأن تعلم حجم الخاتم المناسب لك، وأن يكون في بالك دائماً أثناء عملية الشراء، يريحك هذا من الكثير من الضغوطات والقلق الذين يسيطرون عليك أثناء البحث عن خاتم الزفاف خاصتك.

ما سر ارتداء خاتم الزواج في اليد اليسرى؟

من الأفضل أن تقوم بقياس أصبعك عندما تكون درجة حرارة جسمك مُعتدلة ليست شديدة الحرارة أو البرودة. الحرارة تؤدي إلى تضخم أصابعك، بينما البرد يجعلها أقل نحافة، ما يعني أنك لن تتمكن من قياسه بشكل دقيق. وأفضل وقت لقياس الأصابع هو نهاية اليوم، لأنها تكون أصغر كثيراً من الصباح. واشتر دائماً الخواتم ذات القياس الأكبر، لأنها ستجعلك تشعر براحة أكبر.

ما هي أشكال خواتم الزفاف الرجالي؟

هناك مجموعة متنوعة من أشكال خواتم الزفاف الكلاسيكية، والتي تتنوع فيما يلي:

كلاسيك كورت

وهو الخاتم الكلاسيكي التقليدي. وهو الخاتم المعروف والذي كان الخيار الأول للعديد من الرجال، بجانب خاتم الدي رينج (الذي يحمل شكل حرف D). ويتميز بكونه أكثر راحة، كما أنه شديد البساطة.

قبل شراء خاتم الخطوبة انتبه جيداً لهذه النصائح

خاتم شكل حرف دي

يُشبه إلى حد كبير الخاتم الكلاسيكي، ويتميز بتصميم أقل حجماً وهو مثالي لأولئك الذين يحبون التصاميم التقليدية ولكنهم يفضلون المظهر الجانبي المُسطح البسيط. ويتميز بتصميمه الانسيابي والبسيط، وهو مثالي للرجال الذين يقومون بالعديد من الأنشطة.

الخاتم المُسطح

هو النقيض التام للخواتم التقليدية الكلاسيكية. لا يناسب هذا الخاتم الأشخاص الذين يميلون إلى القيام بالكثير من الأنشطة والأعمال التي تعتمد كثيراً على اليدين، ولكن تصميمه المسطح يجعله أحد أكثر الخواتم المريحة.

فلات كورت

إذا كنت ترغب في الجمع بين الخواتم المُسطحة والكورت، فإن هذا الخاتم سيكون مثالياً لك. يحظى هذا الخاتم بشعبية كبيرة بين الرجال في الوقت الحالي، بالنظر إلى تصميمه الحديث والانسيابي.

ما هو عرض الخاتم المناسب لك؟

لا توجد طريقة حقيقية لتحديد عرض الخاتم المناسب لك، ولكنها أحد العوامل التي عليك وضعها في عين الاعتبار لكي تشعر بالراحة أثناء ارتداء الخاتم، وألا تشعر بأنك مُقيد أو أن إصبعك يختنق.

توجد أنواع مختلفة من خواتم الزفاف لكل منها عرض مُختلف ومتنوع عن غيره، في بعض الأحيان يصل عرضه إلى 4 مم أو أكثر، وكذلك هناك خواتم زفاف نحيفة يصل عرضها إلى 3 مم، وفي أحيان أخرى تصل إلى 2.5 مم.

في كل الأحوال، عندما تقرر النزول إلى محلات المجوهرات كي تقوم بشراء خاتم الزفاف المناسب لك، فمن الضروري أن تضع في اعتبارك أن يكون الخاتم مُريحاً، وملائماً لذوقك وشخصيتك وأسلوبك، ألا يكون شاذاً وأن يكون مُكملاً لمظهرك، وطريقتك في ارتداء الملابس.