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هكذا ينذرك جسمك بضرورة زيارة الطبيب!

الخميس 01 أغسطس 2019 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا ينذرك جسمك بضرورة زيارة الطبيب!


وكالات / سما /

يصدر جسم الإنسان إشارات لصاحبه للفت انتباهه بأن الوقت قد حان لزيارة الطبيب.

وقد نشر موقع "ذي صن" البريطاني تقريراً عن 4 أصوات مختلفة يطلقها الجسم، يمكن أن تنذر بضرورة زيارة الطبيب، هي:

- نبض أو خفقان في الأذنين: ارتفاع ضغط الدم

نادراً ما تكون لهذه الحالة أعراض ملحوظة، ولكن عند الشعور بأن القلب ينبض في الأذنين، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع ضغط الدم.

وينصح الأطباء بضرورة علاج ارتفاع ضغط الدم على الفور، لأنه يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

- سماع أصوات صفير في الأذن: ظاهرة الطنين

إذا سمعت صفيراً معيناً في إحدى أذنيك، ولم يكن المصدر خارجياً، يمكن أن يكون ذلك طنيناً.

ويعد الطنين حالة مرضية شائعة يمكن علاجها، كما يوصى الناس برؤية الطبيب عند ثبات الضجيج، وتأثيره على النوم والتركيز.

ويقوم الطبيب العام بالتحقق من إصابة الأذن أو تراكم شمع الأذن، قبل إحالة المريض إلى أخصائي.

- الشعور بصفير عند التنفس: التهاب الرئة والربو

يمكن أن يشير سماع صوت صفير وضوضاء عند استنشاق الهواء أو الزفير، إلى احتمال إصابتك بعدوى رئوية أو التهاب الشعب الهوائية.

وتعالج التهابات الرئة بالمضادات الحيوية، إذا لم تختف من تلقاء نفسها باستخدام العلاجات المنزلية.

- صرير المفاصل: التهاب المفاصل

عند سماع صوت صرير في المفاصل عند تحريكها والمعاناة من ألم حاد في الوقت نفسه، يجب عليك تحديد موعد مع طبيبك.

ويمكن أن يكون الألم ناجماً عن التهاب المفاصل، وهو حالة شائعة تسبب ألماً حاداً.

#الجسم #الطبيب

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