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"تيك توك" تستعد لإطلاق هاتفها الذكي الخاص

الخميس 01 أغسطس 2019 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"تيك توك" تستعد لإطلاق هاتفها الذكي الخاص


وكالات / سما /

أعلنت الشركة المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" عزمها الدخول في مجال صناعة الهواتف الذكية.

وأكدت شركة "ByteDance" الصينية، مطورة تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك"، في النسخة الغربية، أن هاتفها الخاص قيد التطوير بالفعل منذ سبعة أشهر.

وتعمل الشركة الصينية على تطوير هاتفها بالتعاون مع شركة تصنيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف "Smartisan Technology"، ومقرها الصين أيضا، وتزعم شركة "ByteDance" أنها ستقوم بالتحميل المسبق للعديد من التطبيقات الخاصة بها، من بينها "تيك توك".

وأطلقت الشركة في يناير الماضي، أيضا تطبيق "Duoshan"، وهو تطبيق للدردشة المرئية شبيه بتطبيق "سناب شات".

وحصلت على براءات اختراع خاصة بالهواتف الذكية وطاقم من فريق عمل "Smartisan" لتطوير الهواتف الذكية.

هذا ولم تقدم التقارير الجديدة أية تفاصيل حول موعد الكشف عن الهاتف الذكي أو الشكل الذي سيبدو عليه.

#تيك توك

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