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نيمار يُوافق على الانضمام إلى برشلونة بنظام الإعارة

الخميس 01 أغسطس 2019 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يُوافق على الانضمام إلى برشلونة بنظام الإعارة


وكالات / سما /

يمُر نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بفترة مجهولة ومبهمة في مسيرته، خاصة مع رغبته في الرحيل عن صفوف فريقه والعودة مجدداً إلى ناديه السابق برشلونة، الذي لم يُقدم أي عرض رسمي لاستعادة البرازيلي.

وذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، أن نيمار دا سيلفا أخبر مسؤولي سان جيرمان بأن فرص بقائه واستمراره داخل حديقة الأمراء، تكاد تكون منعدمة، حيث قال لهم بالحرف: “لا توجد أي فرصة لبقائي في باريس هذا الموسم”.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن نيمار دا سيلفا وافق على فكرة برشلونة وهي الانضمام إلى الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء الإلزامي بالصيف القادم، ولكن باريس سان جيرمان يريد الأموال هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: “بيئة نيمار مصممة على إخراج البرازيلي من باريس سان جيرمان، وسوف تواصل الضغط حتى آخر لحظة.. فريق العاصمة يتطلع للحصول على 300 مليون يورو، والبارسا يريد راقص السامبا ويبحث عن حل يرضي الباريسيين”.

ويرتبط النجم البرازيلي بعقد مع بطل الدوري الفرنسي ينتهي في صيف 2022، علماً بأنه انتقل إليه قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، خلال الصيف قبل الماضي.

#نيمار #برشلونة

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