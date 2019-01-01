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جماهير ريال مدريد ترشح ميسي للفوز بجائزة الأفضل في العالم

الخميس 01 أغسطس 2019 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير ريال مدريد ترشح ميسي للفوز بجائزة الأفضل في العالم


وكالات / سما /

اعترفت جماهير ريال مدريد وبالأخص الإسبانية بأحقية ليونيل ميسي مهاجم الغريم التقليدي برشلونة في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأعلن الفيفا عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة (The best) التي ضمت 10 لاعبين وهم، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، محمد صلاح، إدين هازارد، ماتيس دي ليخت، فرينكي دي يونج، هاري كين، ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

وأعدت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من ريال مدريد استطلاع للرأي لزوارها بخصوص الأحق للفوز بالجائزة، وجاءت المفاجأة بحصول ليونيل ميسي على النسبة الأعلى وبفارق شاسع عن باقي المنافسين.

وترى نسبة 47% من جماهير ريال مدريد أن ميسي هو الأحق في الجائزة لعام 2019، بينما حل أسطورة النادي كريستانو رونالدو في المرتبة الثانية بنسبة 20%.

وحصل فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على المركز الثالث بـ12%، متفوقاً على كيليان مبابي الذي حل رابعاً بنسبة 6%، يليهم إدين هازارد خامساً بـ5%، ثم النجم المصري محمد صلاح سادساً 4%، وساديو ماني سابعاً 2%، وفي المركز الأخير جاء كل من هاري كين وماتيس دي ليخت وفرينكي دي يونج بـ1% فقط لكل منهم.

#ريال مدريد #ميسي #جائزة الأفضل

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