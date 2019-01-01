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رسمياً .. المدربين المرشحين للفوز بجائزة الأفضل لعام 2019

الخميس 01 أغسطس 2019 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. المدربين المرشحين للفوز بجائزة الأفضل لعام 2019


وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة الأفضل في عام 2019.

وجاء على رأس هذه القائمة جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر والذي قاد بلاده للفوز في بطولة كأس أمم أفريقيا التي انتهت في وقت سابق من هذا الشهر في جمهورية مصر العربية.

وشهدت القائمة أيضاً تواجد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي ، والذي حقق مع فريقه لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في العاصمة مدريد في بداية شهر حزيران الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك ، فقد ترشح فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال لجائزة الأفضل المقدمة من الفيفا بعد التتويج بلقب دوري أمم أوروبا ، فيما ترشح تيتي مدرب البرازيل بعد الفوز بلقب كوبا أمريكا .

القائمة الكاملة على النحو التالي

جمال بلماضي – مدرب منتخب الجزائر
ديدييه ديشان – مدرب منتخب فرنسا
مارسيلو جاياردو – مدرب ريفر بليت
ريكاردو جاريكا – مدرب منتخب بيرو
بيب جوارديولا – مدرب مانشستر سيتي
يورجن كلوب – مدرب ليفربول
ماوريسيو بوشيتينو – مدرب توتنهام
فرناندو سانتوس – مدرب منتخب البرتغال
إريك تين هاج – مدرب أياكس أمسترادم
تيتي – مدرب منتخب البرازيل

#مدربين #جائزة الأفضل

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