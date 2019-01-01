كلوب يفكر في الدفع بفيرمينو وصلاح منذ البداية أمام السيتي

وكالات / سما /

رفض السيد يورجن كلوب المدير الفني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي استبعاد إمكانية الدفع بالثنائي محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو منذ بداية كأس الدرع الخيرية ضد مانشستر سيتي.

ويستعد زملاء جوردان هندرسون لمواجهة كتيبة المدرب الإسباني الرائع بيب جوارديولا في الرابع من أغسطس المقبل في لقاء الدرع الخيرية، وهو المسمى لبطولة كأس السوبر في إنجلترا، ولكنها بطولة غير رسمية.

وعاد الثنائي للمشاركة في المباريات، وخاضا أول مباراة ودية هذا الموسم ضد ليون الفرنسي، ووضعا بصمة جيدة في الانتصار الذي تحقق بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد.

فيرمينو بصم على هدف الريدز الأول في مقابلة الليلة، قبل أن تهدي النيران الصديقة الليفر هدفه الثاني ويختتم ويلسون الثلاثية في بداية الشوط الثاني.

صاحب الـ 52 عاماً سُئل ما إذا كان صلاح وفيرمينو سيكونان ضمن تشكيلة ليفربول الرئيسية ضد السيتي، فقال “أنا لا أعرف حتى الآن. علينا أن نرى”.

وأضاف “لا أقول أنه 100% لا، ولكن هناك فرصة ليلعبا. ربما من البداية، لا يمكننا سحب اللاعبين من الملعب بعد نصف ساعة !”.

وتابع “سيتعين علينا رؤية ردة فعلهم غداً، الآن التدريب لا يتعلق بالكثافة بل يتعلق بالتفاصيل”.

وأسرد “نحن بحاجة إلى الإعداد حقاً لهذه المباراة. مباراة مانشستر سيتي تختلف عن اللقاءات الأخرى، تحتاج إلى لعب مباراة تحضيرية ضد مانشستر سيتي للتحضير بشكل صحيح لمواجهة مان سيتي !”.