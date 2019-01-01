مانشستر يونايتد يجهز لتعويض رحيل بوجبا إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

سلطت صحيفة آس الإسبانية الضوء على مساعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نحو التوقيع مع خليفة بول بوجبا نجم خط وسط الفريق، الذي يرتبط بالرحيل عن أولد ترافورد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المفهوم أن لاعب يوفنتوس الإيطالي الأسبق هو مطلب رئيسي لزين الدين زيدان المدير الفني الفرنسي لفريق نادي ريال مدريد الإسباني من أجل تعزيز وسط الميدان، والمنافسة على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا في غضون 9 أيام، ويضع اليونايتد احتمالية لرحيل بوجبا، لذا هناك مفاوضات مع أكثر من لاعب وسط مميز، أبرزهم ميلينكوفيتش سافيتش نجم لاتسيو الإيطالي وبرونو فيرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي.

صحيفة ذا صن البريطانية ذكرت بعد ظهر أمس أن أحمر مانشستر توصل لاتفاق شفهي مع سافيتش، في حين ذكر برنامج إذاعي إيطالي أن لاعب لاتسيو سوف يتقاضى راتباً سنوياً يقدر بـ 6 مليون يورو، أي نصف ما يحصل عليه بوجبا، وتقابل وكيل سافيتش مع مسؤولي اليونايتد في لندن الأسبوع الماضي.

وعلى جانب آخر، ذكرت كورييري ديلو سبورت الإيطالية أن ناديي مانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة قد توصلا إلى اتفاق بشأن برونو فيرنانديز، في صفقة تقترب من 70 مليون، ولكن النادي البرتغالي نفى هذه الأنباء !.