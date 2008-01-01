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التعرف على هوية منفذ عملية خانيونس فمن هو ؟

الخميس 01 أغسطس 2019 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعرف على هوية منفذ عملية خانيونس فمن هو ؟


غزة / سما /

أكدت مصادر متطابقة، اليوم الخميس، أن منفذ عملية خانيونس التي أدت لإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بينهم ضابط، هو الشاب "هاني أبو صلاح" في العشرينات من عمره.

وقالت العائلة أنها علمت أن ابنها من نفذ العملية، لكنها لم تعرف ظروف وتفاصيل الحادثة، ومصيره مطالبةً الصليب الأحمر بالتدخل لمعرفة فيما إذا كان استشهد أو أصيب واعتقل.

وأعلن جيش الاحتلال فجر اليوم، أنه قتل فلسطينيًا كان يحمل سلاحًا بعد أن أطلق النار تجاه قوة عسكرية داخل الحدود شرق خانيونس.

والشاب أبو صلاح هو شقيق الشهيد المقعد فادي أبو صلاح الذي استشهد برصاص الاحتلال خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار في الرابع عشر من مايو/أيار 2018.

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