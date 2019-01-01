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قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من بلدة بيت عوا في الخليل

الخميس 01 أغسطس 2019 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، مواطناً من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر امنية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن بلال محمود السويطي (30 عاماً )، إثر مداهمة منزله.

كما داهمت قوات الاحتلال منطقة "واد الهرية" بمدينة الخليل واقتحمت منزل المواطن شادي الحداد وأجرت فيه تفتيشا دقيقا وعبثت بمحتوياته، كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن شادي سدر الكائن في شارع الشهداء وسط الخليل، بالإضافة لعدة منازل في بلدة بني نعيم شرق الخليل ولم يبلغ عن اعتقال مواطنين .

#الاحتلال

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