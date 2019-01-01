ليبرمان : إسرائيل ستقدم الأسبوع المقبل 30 مليون $ لحماس

القدس المحتلة / سما /

انتقد وزير جيش الاحتلال السابق"أفيغدور ليبرمان" طريقة تعامل الحكومة الاسرئيلية وجيش الاحتلال مع الحادث شرق خانيونس جنوب قطاع غزة .

وقال ليبرمان ان هناك تآكل مستمر في الردع الإسرائيلي موضحا ان رئيس الوزراء نتنياهو يدير سياسة استسلام "للإرهاب".

واضاف انه في الأسبوع القادم ستقدم الحكومة الإسرائيلية 30 مليون دولار أخرى لحماس، لذا يتضح أن الفلسطينيين في غزة وأيضا الضفة يعرفون أنه من المربح شن أعمال عنف ضد "إسرائيل" حسب تعبيره .

يذكر انه استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الخميس، بعد أن تبادل إطلاق النار مع قوة إسرائيلية داخل حدود مجمع مستوطنات أشكول إلى الشرق من خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، أن الشاب كان مسلحًا وتسلل إلى داخل الحدود، وفتح النار تجاه قوة عسكرية، ما أدى لإصابة ثلاثة جنود بينهم ضابط بجروح متوسطة، وجنديين بجروح طفيفة.