  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كوشنر يلتقي مع نتنياهو في القدس بعد محادثات مع العاهل الأردني

الخميس 01 أغسطس 2019 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوشنر يلتقي مع نتنياهو في القدس بعد محادثات مع العاهل الأردني


القدس المحتلة / سما /

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، في مكتب رئيس الوزراء في مدينة القدس.

وحضر اللقاء المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني بريان هوك، والسفير الأمريكي في اسرائيل ديفيد فريدمان، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر.

وجاء اجتماع كوشنر مع نتنياهو بعد أن التقى مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الأربعاء في عمان، لبحث "الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". على ما أفاد الديوان الملكي في بيان.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. تعيينات وتنقلات على قيادة الشرطة في المحافظات الشمالية

بعد سويسرا .. هولندا تعلق دعمها للأونروا .. والوكالة تؤكد : نتعرّض لضغوطات

نتنياهو للمستوطنين بالضفة : ستبقون هُنا إلى الأبد وحماس ترد

"واللا" : إسرائيل بدأت الضم الفعلي للضفة وواشنطن تؤيد حكما ذاتيا فقط للفلسطينيين

صور : تدريبات نوعية لقادة لواء جفعاتي لمواجهة محتملة بغزة

مخاوف من شلّ الجبهة الداخلية في الحرب المقبلة

إضراب يشل مشاريع "أونروا" بغزة

الأخبار الرئيسية

860x484 (4)

التعرف على هوية منفذ عملية خانيونس فمن هو ؟

استشهاد مقاوم واصابة 3 جنود اسرائيليين في اشتباك مسلح على حدود غزة

هارتس :هذه خطة قتال الجيش مع حماس وإلحاق الضرر الشديد بالحركة

مصرع مواطنين اثنين وإصابة آخرين في حادث مروري مفجع في شارع الرشيد غرب غزة

كوخافي: لن نسمح للتهدئة أن تخدعنا ونستعد لمواجهة قطاع غزة في أي لحظة!