كوشنر يلتقي مع نتنياهو في القدس بعد محادثات مع العاهل الأردني

القدس المحتلة / سما /

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، في مكتب رئيس الوزراء في مدينة القدس.

وحضر اللقاء المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني بريان هوك، والسفير الأمريكي في اسرائيل ديفيد فريدمان، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر.

وجاء اجتماع كوشنر مع نتنياهو بعد أن التقى مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الأربعاء في عمان، لبحث "الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". على ما أفاد الديوان الملكي في بيان.