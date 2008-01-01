بالأسماء .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 22 مواطنا معظمهم من قرية دير نظام غرب رام الله.



والمعتقلون هم: أسيد هاني جدوع من قلقيلية، بلال محمود السويطي من بيت عوا جنوب غرب الخليل، وأنور علي أبو حسن من اليامون غرب جنين، وبكر عبد الخالق، عبد الخالق مزهر، أسامة فراس، فراس التميمي، يزن فضل، فضل التميمي، راغب محمد، رامز محمد، أبو الراغب التميمي، محمد خير، محمود خير، أبو لؤي التميمي، لؤي محمد، محمد أبو فايق، يوسف محمد، وسيم داوود، عبد الحليم حسن، حسن عبد الحليم، محمد أبو جود من قرية دير نظام غرب رام الله

