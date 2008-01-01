  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالأسماء .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

الخميس 01 أغسطس 2019 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية


رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 22 مواطنا معظمهم من قرية دير نظام غرب رام الله.

والمعتقلون هم: أسيد هاني جدوع من قلقيلية، بلال محمود السويطي من بيت عوا جنوب غرب الخليل، وأنور علي أبو حسن من اليامون غرب جنين، وبكر عبد الخالق، عبد الخالق مزهر، أسامة فراس، فراس التميمي، يزن فضل، فضل التميمي، راغب محمد، رامز محمد، أبو الراغب التميمي، محمد خير، محمود خير، أبو لؤي التميمي، لؤي محمد، محمد أبو فايق، يوسف محمد، وسيم داوود، عبد الحليم حسن، حسن عبد الحليم، محمد أبو جود من قرية دير نظام غرب رام الله
 

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. تعيينات وتنقلات على قيادة الشرطة في المحافظات الشمالية

مسؤول فلسطيني كبير يشكك بإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل

بعد سويسرا .. هولندا تعلق دعمها للأونروا .. والوكالة تؤكد : نتعرّض لضغوطات

نتنياهو للمستوطنين بالضفة : ستبقون هُنا إلى الأبد وحماس ترد

"واللا" : إسرائيل بدأت الضم الفعلي للضفة وواشنطن تؤيد حكما ذاتيا فقط للفلسطينيين

صور : تدريبات نوعية لقادة لواء جفعاتي لمواجهة محتملة بغزة

مخاوف من شلّ الجبهة الداخلية في الحرب المقبلة

الأخبار الرئيسية

استشهاد مقاوم واصابة 3 جنود اسرائيليين في اشتباك مسلح على حدود غزة

خطة قتال جيش الاحتلال مع حماس : إلحاق الضرر الشديد بالحركة مع السماح باستمرار حكمها

مصرع مواطنين اثنين وإصابة آخرين في حادث مروري مفجع في شارع الرشيد غرب غزة

كوخافي: لن نسمح للتهدئة أن تخدعنا ونستعد لمواجهة قطاع غزة في أي لحظة!

14

بالفيديو.. الفصول الاربعة.. جيش الاحتلال يكشف عن خطته لتعزيز جاهزيته لمعركة محتملة بغزة