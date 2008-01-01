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خطة قتال جيش الاحتلال مع حماس : إلحاق الضرر الشديد بالحركة مع السماح باستمرار حكمها

الخميس 01 أغسطس 2019 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطة قتال جيش الاحتلال مع حماس : إلحاق الضرر الشديد بالحركة مع السماح باستمرار حكمها


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية، في عددها الصادر اليوم الخميس، إن خطة القتال المعدة في الجيش الإسرائيلي بشأن التعامل مع غزة تهدف إلى إلحاق الضرر الشديد بحركة حماس، مع السماح لها بالاستمرار في الحكم حتى لو تم إضعافها.

ووفقًا للصحيفة، فإن الجيش يرى بأن الحركة مناسبة لمواصلة السيطرة على القطاع. مشيرةً إلى أن المعركة المقبلة ستعتمد على سرعة تنفيذها وتحقيق قوة الردع في وقت زمني قصير، مقارنةً بالعمليات السابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش أجرى تدريبًا شاملًا لمواجهة محتملة في غزة، بمشاركة واسعة من الوحدات والألوية المختلفة وحتى قوات الاحتياط والقوات الجوية والبحرية.

ولفتت إلى أن التدريبات أخذت بعين الاعتبار احتمال أن يكون القطاع جبهة ثانية خلال أي حرب على الحدود الشمالية، وهو ما يسبب تهديدًا يتمثل في نقص أنظمة الدفاع الجوي التي قد لا تكون متاحة سوى على جبهة واحدة بسبب تهديد صواريخ حزب الله.

كما شملت التدريبات التعامل مع الطائرات الصغيرة التي تستخدمها حماس، وقدرة الجيش على ضرب فرق إطلاق الصواريخ.

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