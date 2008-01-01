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مقتل امرأة وإصابة حرجة لرجل بجريمة إطلاق النار في اللقية

الأربعاء 31 يوليو 2019 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل امرأة وإصابة حرجة لرجل بجريمة إطلاق النار في اللقية


النقب /سما/

قتلت امرأة (40 عاما) فيما أصيب رجل بجروح حرجة إثر تعرضهما لإطلاق نار مساء اليوم، الأربعاء، على مدخل قرية اللقية في منطقة النقب.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن طواقم الإسعاف وصلت إلى المكان ووصفت حالة المصابين بالحرجة والخطيرة، وتم الإعلان عن وفاة المرأة في المكان، متأثرة بجروحها.

فيما نقل المصاب (40 عاما) وهو يعاني من جروح حرجة إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

وعُلم أن المصابين تعرضا لإطلاق النار حينما تواجدا داخل مركبة خاصة على مدخل القرية، فيما تواجد طفل في المقاعد الخلفية للمركبة، وبحسب المعلومات الواردة من موقع الجريمة، لم يصب الطفل جراء إطلاق النار.

ويُرجح، بحسب مصادر محلية، أن الجريمة جاءت على خلفية "ثأر وانتقام"، بين عائلتين من القرية.

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