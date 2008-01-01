اجتماع في نابلس يبحث تشكيل لجنة المساءلة المجتمعية

نابلس / سما /

عقدت بلدية نابلس اليوم الاربعاء اجتماعا في مركز حمدي منكو الثقافي جرى خلاله بحث تشكيل لجنة المساءلة المجتمعية في المدينة.

وجاء الاجتماع ضمن مشروع تطوير البلديات والمجتمعات المحلية بشأن المساءلة المجتمعية الذي ينفذه صـندوق تطوير وإقراض البلـديات من خلال مؤسسة الافق للتنمية الشبابية، بالتعـاون مع بلدية نابلـس، والذي يهدف الى تطوير وتنمية قدرات الـبلديات والمـجتمعات المحلية حول المسـاءلة المجتمعية.

واكد عضو مجلس بلدية نابلس الدكتور غسان المصري على الدور الهام والفعال للمساءلة المجتمعية في عملية التنمية وتطوير الاداء، فيا اشار قائد فريق العمل للمشروع الى ان هذا الاجتماع هو الثاني لمؤسسات مدينة نابلس في اطار السعي لتشكيل لجنة المساءلة المجتمعية.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة وطنية عملت على وضع ادلة وإجراءات لضمان نجاعة المساءلة المجتمعية في فلسطين، بعيدا عن الطرق التقليدية.

واستعرض نتائج فحص بيئة المساءلة في نابلس، والذي جرى على عينة مكونة من 360 فردا من المواطنين المستفيدين من خدمات بلدية نابلس، مبينا ان الفحص شمل نواحي المساءلة والشكاوي كافة، وتم اعداد تقرير سينشر قريبا.

وتم خلال الاجتماع مناقشـة مهام ومسـؤوليات لجنة المساءلة، ووضع تصور لعملها بين الحضور.

كما تم الاتفاق على عقد لقاءات منفردة مع كافة القطاعات التي ستمثل في اللجنة، بهدف اختيار ممثليها في تشكيلة اللجنة، والتـي ستـضم ما بين 16-18 عضوا يمثلون البلدية والمؤسـسات النســوية، والشـبابـية، والقطاع الخاص، والاشخاص ذوي الاعاقة، والاعلام، وقطاعات اخرى.