حماس: مواصلة تطبيق السلطة لاتفاقاتها مع إسرائيل يثير جملة من التساؤلات!

غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن مواصلة تطبيق السلطة لاتفاقاتها مع جيش الاحتلال، يؤكد صوابية مواقف القوى الفلسطينية التي طالبت قيادة السلطة، بضرورة إخراج قرارها بوقف التعامل بهذه الاتفاقات إلى حيز التنفيذ، وعدم الاكتفاء بالاعلان عبر الإعلام فقط.

وأكد خلال تصريح صحفي، على أن استمرار مفاعيل الاتفاقات بين السلطة، وجيش الاحتلال، وخاصة التنسيق الأمني، الذي تمثل في تبادل عمليات الاعتقال بين الأجهزة الأمنية وقوات جيش الاحتلال، يثير جملة من التساؤلات عن مدى جدية السلطة في قرارها بوقف الاتفاقات.