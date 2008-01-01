العسيلي والحموري: مقبلون على ترجمة عملية لزيادة التبادل التجاري بمواعيد زمنية

الخليل / سما /

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ونظيره الأردني طارق الحموري، إنه تم تحديد برنامج زمني لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بحيث تنعكس على حجم التبادل التجاري وتعزز فرص إقامة شراكات واستثمارات تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الأربعاء، مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل برئاسة عبده ادريس في مقر الغرفة التجارية، بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، وممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

وشدد اللقاء على أهمية تنظيم البعثات التجارية وتنظيم المعارض وعقد الصفقات التجارية، التي تحظى باهتمام ورعاية كلتا الحكومتين وتقديم كل التسهيلات الممكنة.

وركز على أهمية مبادرة القطاع الخاص في كلا البلدين، للمباشرة في وضع برنامج زمني تنفيذي لتطوير العلاقة الاقتصادية والتجارية.

وقال الحموري: "نحاول تعظيم الفائدة الاقتصادية لكلا الطرفين وتحقيق نتائج إيجابية من الاتفاقيات الموقعة، بوضع برنامج تنفيذي في إطار الترويج والتسويق ودخول الحاويات وخروجها من الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية.

وأضاف: "معنيون برفع حجم التبادل التجاري بين البلدين علاوة على دخول الصناعة الأردنية إلى السوق الفلسطيني، وإعداد قوائم بالسلع المشتركة المتبادلة ولتحقيق التكامل في هذا المجال، بالإضافة إلى التصنيع المشترك، خاصة أننا قادرون على الوصول إلى أسواق دولية".

من جانبه، شدد العسيلي على ضرورة تحقيق مكاسب وفوائد تنعكس إيجابا على اقتصاد كلا البلدين، الأمر الذي يتطلب من القطاع الخاص في البلدين التوافق على مواعيد زمنية محددة، بحيث تكون مؤشرات قياس في مدى نجاعة الاتفاقيات.

بدوره، وضع ادريس الوفد الضيف في صورة التوجهات الاستراتيجية للغرفة التجارية لإحداث تنمية اقتصادية مستدامة بالاعتماد على الصناعة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعظيم الصادرات الوطنية، لافتا إلى تأسيس صندوق استثماري من خلال رجال أعمال محليين في عدد من القطاعات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وأشار ادريس إلى أهمية الشراكة الفعالة والبناءة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية واعدة، علاوة على الاستفادة من الاتفاقيات الدولية وما توفرها من امتيازات لكلا البلدين.

واطلع الوزيران على الصناعة والمنتجات الوطنية خلال جولة بالمعرض الدائم في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، بالإضافة إلى تفقد عدد من المصانع والمنشآت الاقتصادية.