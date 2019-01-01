الرئيس عباس يقلد عدد من الفنانيين العرب "وسام الانجاز" و"الثقافة والفنون"

رام الله / سما /

قلد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفنان الأردني الكبير عمر حسين العبداللات، وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى التألق".

ومنح الرئيس، الفنان الأردني العبداللات، وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديراً لدوره المتميز في إثراء الفن العربي وإعطائه روحا تراثية، وإسهامه الملموس ضمن مشروعه الغنائي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وعقب التكريم، قال الفنان العبداللات لتلفزيون فلسطين ووكالة "وفا" الرسمية ، "إن هذا التكريم فخر لي كفنان أردني وفلسطيني وعربي، من رئيس افتخر أني تشرفت بلقائه وتكريمه لي".

وأضاف: "فلسطين والأردن كانتا على الدوام، وستبقيان بلدا واحدا وشعبا واحدا، وأنا افتخر بانتمائي لفلسطين كما أنتمي للأردن، وإن شاء الله ربنا يحفظ فلسطين وشعبها ورئيسها فخامة الرئيس محمود عباس".

كما وقلد الرئيس محمود عباس، الفنان يعقوب شاهين "ميدالية الإنجاز" من وسام الرئيس محمود عباس.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، مساء اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الفنان شاهين، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، وعدد من أفراد عائلة الفنان وأصدقائه.

ومنح الرئيس، الفنان شاهين ميدالية الإنجاز، تقديرا لحصوله على لقب محبوب العرب، ومشاركته الفاعلة من خلال تمثيل فلسطين في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ودوره في رفعة شأن الأغنية الفلسطينية والارتقاء بها.

وعبر الفنان شاهين عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، وقال عقب التكريم، إن "هذا التكريم وسام فخر لي كفنان فلسطيني في بداية مشواري، وهو دليل على مدى اهتمام الرئيس وقربه من الفن والثقافة، وهو يعطيني دفعة كبيرة في مشواري الفني".

وأضاف: "نثمن اختيار الوزير أحمد عساف لي للمشاركة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وتمثيل اسم فلسطين بشكل يليق بها".

كما وقلد الرئيس محمود عباس، الفنانة نانسي وليم حوا، "ميدالية الإنجاز" من وسام الرئيس محمود عباس.

جاء ذلك خلال استقبال، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الفنانة حوا، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، وزوج الفنانة.

ومنح عباس، الفنانة حوا ميدالية الإنجاز، تقديرا لمساهمتها في نشر الأغنية الفلسطينية كجزء من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني، ونيلها الجائزة الأولى في المسابقة العربية للموسيقى والغناء، التي أقامها اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس خلال العام 2019.

وأشادت الفنانة حوا بتكريمها من قبل عباس، وأكدت عقب التكريم، أن هذا الاهتمام بالفن والفنانين دليل على الرقي والحضارة التي تتمتع بها فلسطين على الدوام.