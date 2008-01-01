اشتية: نعيش مرحلة خطرة تحاول فيها إسرائيل تدمير السلطة!

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية "إننا نعيش مرحلة خطرة تحاول فيها إسرائيل تدمير السلطة الوطنية وحل الدولتين، من خلال التوسع الاستيطاني المتصاعد وانتهاك الاتفاقيات الموقعة، وذلك بضوء أخضر من الإدارة الأميركية التي تصدر منها تصريحات متطرفة ومجحفة بالحقوق الفلسطينية الثابتة".

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، ممثل كندا لدى فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.

وأشار اشتية إلى أن هدم الاحتلال للبيوت في حي واد الحمص بالقدس في منطقة مصنفة (أ)، وإعلان المصادقة على اعطاء تراخيص بناء للفلسطينيين في مناطق مصنفة (ج) يمثل سابقتين خطيرتين، وإهانة للاتفاقيات الموقعة.

وقال إن صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات عملية لإجبار إسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي قاتل وغير مبرر، مشيرا إلى أن قراري القيادة بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة وتشكيل لجنة لدراسة الأمر هو محاولة لكسر الأمر الواقع.

وأثنى اشتية على جهود برادفوت خلال فترة عمله كدبلوماسي ساعٍ للسلام والعدالة وصديق للشعب الفلسطيني، مشيدا بالموقف الكندي الداعم لحل الدولتين، وبناء المؤسسات وتنفيذ المشاريع التنموية في فلسطين.