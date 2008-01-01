كوخافي: لن نسمح للتهدئة أن تخدعنا ونستعد لمواجهة قطاع غزة في أي لحظة!

القدس المحتلة / سما /

تحدث رئيس هيئة اركان جيش الاحتلال الاسرائيلي افيف كوخافي، مساء اليوم الاربعاء، عن الاوضاع الامنية في الجنوب و واستعداد الجيش لامكانية نشوب حرب بين اسرائيل وقطاع غزة.

وبحسب ريشت كان، قال أفيف كوخافي: "لن نسمح للتهدئة الحالية أن تخدعنا وسنواصل الاستعدادات من منطلق احتمال نشوب المواجهة في أي لحظة".

كما نقلت القناة 12 العبرية، عن مسؤول كبير في الجيش قوله: "هناك تهديد حقيقي من صواريخ مضادة على سديروت" لذلك نستعد لإخلاء المباني العالية في سديروت خلال أي تصعيد قادم ​​بسبب القلق من أن الطوابق العليا من هذه المباني معرضة لخطر نيران مباشرة من غزة.

بدوره، تحدث الجنرال جدعون آليستم، نائب قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة لاذاعة الجنوب الاسرائيلية، حول التدريبات الأخيرة، قائلا: كانت جميع القوات والقادة مستعدين للسيناريوهات المحتملة امام غزة، لقد خضنا سيناريوهات معركة دفاعية كبيرة جدا ومدمرة ضد التهديدات في غزة.

ولدى سؤاله عما إذا كان الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء السكان حال اندلاع حرب أجاب: من أجل تمكين الجيش من العمل بشكل أفضل، مارسنا بالاشتراك مع المجالس المحلية إجلاء السكان، هناك خطة جيدة جدا.

الى ذلك، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن تفاصيل حول خطته لتعزيز جاهزيته لمعركة محتملة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الخطة تحمل اسم "الفصول الأربعة"، موضحاً أنها تهدف إلى تعزيز الجاهزية لمعركة محتملة في القطاع، ووصلت ذروتها في تمرين فرقة غزة الذي انتهى هذا الصباح.

وأضاف أن الحديث عن خطة تهدف لتحقيق إنجازات عسكرية هامة بوقت قصير وبالمقابل إحباط وتدمير قدرات المقاومة وتعزيز إجراءات حماية الجبهة الداخلية.

ويجري قادة لواء "جفعاتي" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ الاثنين الماضي، تدريبات عسكرية في إطار الاستعداد لأي معركة محتملة مع حركة "حماس" في قطاع غزة .

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن التدريب بدأ الاثنين، وسينتهي يوم غدً الخميس، بمشاركة قائد اللواء ايتسيك كوهين، وقادة الكتائب والفرق في اللواء، حيث تضمن تدريبًا بتعليمات من قيادة الأركان العليا استعدادًا للحرب القادمة.

وخضع قادة اللواء للعديد من التدريبات المتنوعة في الميدان، باستخدام سينايورهات تحاكي الواقع بشكل مختلف، حيث أن التدريبات تعمل على الشقين الجسدي والعقلي، وتجري ضمن آليات مخطط لها من قبل قيادة المنطقة الجنوبية، استعدادا للمواجهة المقبلة في غزة.