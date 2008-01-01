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ألمانيا ترفض تلبية دعوة أمريكية بشأن الحلف الأوروبي لتأمين مضيق هرمز

الأربعاء 31 يوليو 2019 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا ترفض تلبية دعوة أمريكية بشأن الحلف الأوروبي لتأمين مضيق هرمز


سما / وكالات/

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده لن تلبي الدعوة الأمريكية للمشاركة في حلف تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا ضرورة التركيز على تفادي التصعيد في المنطقة.

وقال ماس، في تصريح أدلى به، اليوم الأربعاء، خلال توجهه إلى العاصمة البولندية وارسو: "علينا تفادي أي تصعيد لاحق في مضيق هرمز، وهذا ما تمثل به موقفنا دائما".

وأضاف ماس، تعليقا على خطة الولايات المتحدة لإنشاء تحالف دولي معني بحماية أمن الملاحة في المنطقة عبر تنفيذ عملية بحرية مستدامة: "لا يمكن أن يكون حل عسكري هنا، وألمانيا لت نشارك في المهمة المقترحة والمخطط لها من قبل الولايات المتتحدة".

وأعلنت السفارة الأمريكية في برلين، الثلاثاء، أن الولايات توجهت "بصورة رسمية إلى ألمانيا باقتراح أن تنضم إلى فرنسا وبريطانيا، كي تساهم في ضمان الأمن في مضيق هرمز والتصدي لعدوان إيران".

وتعمل الولايات المتحدة وبريطانيا على خطتين منفصلتين خاصتين بتأمين حركة السفن في الخليج، على خلفية الحوادث المتكررة التي طالت في الأشهر الماضية ناقلات نفط في مياه المنطقة.

ولاقت هاتان المبادرتان معارضة قوية من قبل إيران، التي تقول إنها الطرف المسؤول عن ضمان الأمن في مضيق هرمز، معتبرة أنها تنجح في ذلك، بينما أكدت أن أي مهمة دولية لتأمين الملاحة في المنطقة يجب أن تشارك فيها الدول الإقليمية فقط.

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