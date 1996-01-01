محكمة أمريكية ترفض استئنافا يزعم مساعدة فيسبوك لحماس في العمليات

واشنطن /سما/

رفضت محكمة أمريكية يوم الأربعاء استئنافا قدمه أهالي قتلى من امريكا لعمليات نفذتها حركة حماس في إسرائيل، وسعوا خلاله إلى تحميل شركة فيسبوك مسؤولية توفير منصة للتواصل الاجتماعي للحركة كي تنشر أهدافها. بحسب وكالة "رويترز"

وقالت محكمة استئناف الدائرة الأمريكية الثانية في مانهاتن إن قانون الاتصالات الصادر عام 1996 لتنظيم محتوى الإنترنت يحمي فيسبوك من المسؤولية.

ولم يرد محامو المدعين بعد على طلبات للتعليق. ولم ترد كذلك فيسبوك ولا محاموها على طلبات مماثلة.

وشمل المدعون أيضا أقارب قتلى لعمليات حركة حماس.

وأيد قرار يوم الأربعاء حكما أصدره قاضي المحكمة الجزئية نيكولاس جاروفيس في بروكلين في مايو أيار 2017.

وتصنف وزارة الخارجية الأمريكية حماس منظمة "إرهابية"" أجنبية منذ 1997.