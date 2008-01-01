.نعيم : بعد فشل حصار الاونروا ماليا يستهدفون الاّن شخصياتها خدمة للمشروع الصهيوني

غزة / سما/

قال د.باسم نعيم عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس في تصريحات له انه " لا يمكن أن يقبل أي فلسطيني التغطية على الفساد في ⁧الأنروا⁩ أو عدم محاسبة الفاسدين، لكن من الواضح أن تظهير قضايا فساد وإصدار أحكام مسبقة قبل إنتهاء التحقيقات ليس بريئا". واكد نعيم في تغريدة له " ان ما يحدث يصب في خدمة المشروع الصهيوأمريكي، بإستهداف المؤسسة الأهم في ملف ⁧اللاجئين⁩. ‏يصب هذا السلوك في خدمة المشروع من خلال إستهداف شخصيات مركزية، بعدما فشل مخطط الحصار المال وخاصة أن القضايا أثيرت قبيل التصويت على التجديد للأنروا في سبتمبر القادم، ومسارعة مسؤولين صهاينة وأمريكان للتصريح بضرورة شطب ⁧الأنروا⁩، بإعتبارها مؤسسة فاسدة، رغم وجود تحقيقات أضخم وأخطر في مؤسسات أممية أخرى ولا أحد يطرح فكرة شطبها". وتابع نعيم "يجب محاسبة الفاسدين، ولكن بعيدا عن حقوق شعبنا ومقدراته، وفي مقدمتها الأنروا وحقه في العودة والتعويض".