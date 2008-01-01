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بالفيديو.. الفصول الاربعة.. جيش الاحتلال يكشف عن خطته لتعزيز جاهزيته لمعركة محتملة بغزة

الأربعاء 31 يوليو 2019 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. الفصول الاربعة.. جيش الاحتلال يكشف عن خطته لتعزيز جاهزيته لمعركة محتملة بغزة


القدس المحتلة / سما /

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حول خطته لتعزيز جاهزيته لمعركة محتملة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الخطة تحمل اسم "الفصول الأربعة"، موضحاً أنها تهدف إلى تعزيز الجاهزية لمعركة محتملة في القطاع، ووصلت ذروتها في تمرين فرقة غزة الذي انتهى هذا الصباح.

وأضاف أن الحديث عن خطة تهدف لتحقيق إنجازات عسكرية هامة بوقت قصير وبالمقابل إحباط وتدمير قدرات المقاومة وتعزيز إجراءات حماية الجبهة الداخلية.

ويجري قادة لواء "جفعاتي" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ الاثنين الماضي، تدريبات عسكرية في إطار الاستعداد لأي معركة محتملة مع حركة "حماس" في قطاع غزة .

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن التدريب بدأ الاثنين، وسينتهي يوم غدً الخميس، بمشاركة قائد اللواء ايتسيك كوهين، وقادة الكتائب والفرق في اللواء، حيث تضمن تدريبًا بتعليمات من قيادة الأركان العليا استعدادًا للحرب القادمة.

وخضع قادة اللواء للعديد من التدريبات المتنوعة في الميدان، باستخدام سينايورهات تحاكي الواقع بشكل مختلف، حيث أن التدريبات تعمل على الشقين الجسدي والعقلي، وتجري ضمن آليات  مخطط لها من قبل قيادة المنطقة الجنوبية، استعدادا للمواجهة المقبلة في غزة.

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