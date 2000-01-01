  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو جيش: ملتزمون بكافة المعايير الدولية في تعديل قانون العمل

الأربعاء 31 يوليو 2019 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو جيش: ملتزمون بكافة المعايير الدولية في تعديل قانون العمل


رام الله / سما /

شدد وزير العمل نصري أبو جيش، على الالتزام بكافة المعايير الدولية في تعديل قانون العمل الفلسطيني لتلافي طرح أي قضايا خلافية جديدة في القانون.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، ورشة عمل حول مراجعة قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، التي تأتي ضمن سلسلة ورش ولقاءات عقدت وستعقد مع أصحاب العمل والعمال تحت بند "أولوية حوكمة سوق العمل وتفعيل الحوارالاجتماعي" من برنامج العمل اللائق 2018-2022 بالشراكة منظمة العمل الدولية.

وأكد أبو جيش المسؤولية التي تقع على عاتق الوزارة بكافة طواقمها في هذا المجال، من أجل تعديل الثغرات في قانون العمل الفلسطيني، بما يخدم كافة شرائح المجتمع من عمال وأصحاب عمل.

بدوره، تحدث مستشار منظمة العمل الدولية في قضايا قانون العمل الفلسطيني وتشريعاته حمادة أبو نجمة عن مبررات مراجعة قانون العمل الفلسطيني، أبرزها: مرور 19 عاما على صدور القانون، واختلاف تحديات الظروف الاقتصادية وظروف سوق العمل، وضرورة تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الأساسية ودعم بيئة عمل المؤسسات، وجهود السلطة الوطنية الفلسطينية لتطوير سياسات اجتماعية واقتصادية في فلسطين.

وقال أبو نجمة إن مراجعة القانون تمثل أحد الأهداف الأساسية في إطار برنامج العمل اللائق 2018–2022، وكذلك تعزيز آليات الحوار الاجتماعي الثلاثي.

وأضاف ان نطاق عملية مراجعة القانون، يشمل: ثغرات التطبيق، ومصالح الأطراف، والشكل والصياغة، والمعايير الدولية، والخصوصية الوطنية، بحيث تحتوي محاور المراجعة للقانون على المساواة وعدم التمييز، والقضاء على العمل القسري، والقضاء على عمل الأطفال، والسلامة والصحة المهنية، وآليات عقد العمل الفردي وإنهائه، مع مراعاة المساواة بين الجنسين، وذوي الإعاقة، والشباب، وحماية الطفولة، وكذلك ضمان التشاور مع المؤسسات المعنية.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب سيعرض صفقة القرن بمؤتمر يحضره قادة عرب في كامب ديفيد وهذا ما ستشمله..

الرئيس: يدنا ممدودة للسلام ويكشف عن سبب قراره بشأن وقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل

مفوض الاونروا : نواجه هجمات مالية وسياسية حادة والاتهامات الان اصبحت شخصية

رغم انتقاد اليمين: "الكابينت" يوافق اليوم على خطة نتنياهو بشان المنطقة C

مسؤول فلسطيني كبير يشكك بإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل

بعد سويسرا .. هولندا تعلق دعمها للأونروا .. والوكالة تؤكد : نتعرّض لضغوطات

الأميرة هيا تطلب حمايتها من الزواج القسري

الأخبار الرئيسية

14

بالفيديو.. الفصول الاربعة.. جيش الاحتلال يكشف عن خطته لتعزيز جاهزيته لمعركة محتملة بغزة

حماس

هارتس: إيران عززت ضلوعها في غزة وحماس ستفتح جولة قتالية أخرى ضد اسرائيل في هذه الحالة!

فصائل المقاومة بغزة: مسيرات العودة مستمرة وستزداد اشتعالا وتوهجا وتوجه رسالة للوسطاء مفادها..

اشتيه يرد على خطة نتنياهو بشان بناء وحدات سكنية للفلسطين في المنطقة C

Screenshot_1

الخارجية الفلسطينية : الهجوم على الأونروا يتماشي مع خطط امريكا لتنفيذ صفقة القرن