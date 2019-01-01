  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"السلام الآن": خطة الكابنيت هدفها تعزيز ضم منطقة "ج" لإسرائيل

الأربعاء 31 يوليو 2019 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"السلام الآن": خطة الكابنيت هدفها تعزيز ضم منطقة "ج" لإسرائيل


القدس المحتلة / سما /

قالت منظمة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن خطة الكابنيت الوزاري بالموافقة على بناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين، مقابل التوسع الاستيطاني، تهدف إلى تعزيز ضم المنطقة "ج" وإلحاق الضرر بفرصة إقامة دولة فلسطينية.

وبحسب بيان للمنظمة الإسراظيلية، فإن هذه الخطة تمثل استهزاء بالسلطة الفلسطينية. مؤكدةً أنها تهدف إلى تعزيز السيادة الفعلية من خلال تنفيذ تدابير التخطيط لمصلحة حق المستوطنين وبهدف تطبيق السيادة.

ويقدر عدد السكان الفلسطينيين في المنطقة (ج) ما بين 200 و 300000 نسمة، وهم بحاجة إلى عدد أكبر من هذه الوحدات، معتبرةً

أن الهدف مما جرى الترويج بالسماح بالبناء للفلسطينيين أمام المحكمة العليا والنقد الدولي في ظل مهاجمة المجتمع الدولي للحكومة الإسرائيلية لعدم تشجيعها على البناء الفلسطيني.

وبحسب موقع واللا العبري، فإنه لأول مرة ستقوم ما تسمى الإدارة المدنية بتخطيط هندسي لمنازل الفلسطينيين التي ستبنى هناك، وهو ما يعتبر مقدمة للسيادة على تلك المنطقة بشكل كامل، من خلال السيطرة على عمليات إصدار تصاريح البناء والهدم وفق المصالح الإسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب سيعرض صفقة القرن بمؤتمر يحضره قادة عرب في كامب ديفيد وهذا ما ستشمله..

الرئيس: يدنا ممدودة للسلام ويكشف عن سبب قراره بشأن وقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل

مفوض الاونروا : نواجه هجمات مالية وسياسية حادة والاتهامات الان اصبحت شخصية

رغم انتقاد اليمين: "الكابينت" يوافق اليوم على خطة نتنياهو بشان المنطقة C

ليس هكذا تبنى الخطة.. دبلوماسي إسرائيلي: "صفقة القرن" مثل الوحش "لوخ نس" كلاهما خيالي!

مسؤول فلسطيني كبير يشكك بإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل

بعد سويسرا .. هولندا تعلق دعمها للأونروا .. والوكالة تؤكد : نتعرّض لضغوطات

الأخبار الرئيسية

حماس

هارتس: إيران عززت ضلوعها في غزة وحماس ستفتح جولة قتالية أخرى ضد اسرائيل في هذه الحالة!

فصائل المقاومة بغزة: مسيرات العودة مستمرة وستزداد اشتعالا وتوهجا وتوجه رسالة للوسطاء مفادها..

أبو هولي : الأونروا تتعرض لحملة بهدف تصفيتها مع اقتراب التصويت لتجديد ولايتها

اشتيه يرد على خطة نتنياهو بشان بناء وحدات سكنية للفلسطين في المنطقة C

Screenshot_1

الخارجية الفلسطينية : الهجوم على الأونروا يتماشي مع خطط امريكا لتنفيذ صفقة القرن