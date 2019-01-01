"السلام الآن": خطة الكابنيت هدفها تعزيز ضم منطقة "ج" لإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قالت منظمة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن خطة الكابنيت الوزاري بالموافقة على بناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين، مقابل التوسع الاستيطاني، تهدف إلى تعزيز ضم المنطقة "ج" وإلحاق الضرر بفرصة إقامة دولة فلسطينية.

وبحسب بيان للمنظمة الإسراظيلية، فإن هذه الخطة تمثل استهزاء بالسلطة الفلسطينية. مؤكدةً أنها تهدف إلى تعزيز السيادة الفعلية من خلال تنفيذ تدابير التخطيط لمصلحة حق المستوطنين وبهدف تطبيق السيادة.

ويقدر عدد السكان الفلسطينيين في المنطقة (ج) ما بين 200 و 300000 نسمة، وهم بحاجة إلى عدد أكبر من هذه الوحدات، معتبرةً

أن الهدف مما جرى الترويج بالسماح بالبناء للفلسطينيين أمام المحكمة العليا والنقد الدولي في ظل مهاجمة المجتمع الدولي للحكومة الإسرائيلية لعدم تشجيعها على البناء الفلسطيني.

وبحسب موقع واللا العبري، فإنه لأول مرة ستقوم ما تسمى الإدارة المدنية بتخطيط هندسي لمنازل الفلسطينيين التي ستبنى هناك، وهو ما يعتبر مقدمة للسيادة على تلك المنطقة بشكل كامل، من خلال السيطرة على عمليات إصدار تصاريح البناء والهدم وفق المصالح الإسرائيلية.