عريقات: ممارسات الاحتلال تؤدي إلى تأجيج العنف والتطرف

أريحا /سما/

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تؤدي إلى تأجيج دائرة العنف والتطرف وإراقة الدماء، كما تدمر أسس وركائز عملية السلام.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، وفدا من أعضاء مجلس العموم البريطاني عن أحزاب المحافظين، والعمال، والليبراليين الديموقراطيين، وأعضاء من مجلس اللوردات.

وحمل عريقات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والإدارة الأميركية، المسؤولية الكاملة عن تدمير فرص السلام الحقيقية، لأن الطريق الوحيد للسلام يعني إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

وقدم عريقات شرحا مفصلا وشاملا عما آلت إليه الأوضاع نتيجة تنكر إسرائيل لكل ما يترتب عليها من التزامات من الاتفاقات الموقعة، واستمرارها في سياساتها المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية بدعم من الإدارة الأميركية، كذلك توسيع أنشطتها الاستيطانية الاستعمارية، وهدم المنازل، والتطهير العرقي، والإعدامات الميدانية، إضافة إلى الحصار والإغلاق والاستيلاء على الأراضي، وسياسة الاعتقالات بما يشمل الأطفال.