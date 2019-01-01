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جودة البيئة ونقابة الصحفيين تعقدان الاجتماع التأسيسي لشبكة الإعلاميين البيئيين الفلسطينيين

الأربعاء 31 يوليو 2019 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

 أوصى المشاركون في الاجتماع التأسيسي لشبكة الإعلام البيئي، ببدء برنامج تدريبي متخصص وتنفيذ برامج وأنشطة في مجال العمل البيئي للإعلاميين تقدمه سلطة جودة البيئة.

كما أوصوا بتعزيز التواصل والتنسيق بين المنتسبين للشبكة، وإشراكهم في الأنشطة البيئية المختلفة.

وأعلن خلال الاجتماع الذي عقد بين نقابة الصحفيين وسلطة جودة البيئة، بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، عن أن شبكة الإعلاميين البيئيين تضم عددا من الصحفيين والإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام المختلفة، لتعزيز دور الإعلام البيئي المحلي في تغطية القضايا البيئية الفلسطينية.

وهدف الاجتماع إلى تنسيق العمل بين سلطة جودة البيئة وشبكة الإعلاميين البيئيين لتسهيل تغطية القضايا البيئية، وإطلاع الجمهور عليها.

وتحدثت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، حول أهمية الإعلام الفلسطيني في تبني القضايا البيئية، مشيرة إلى سعي سلطة البيئة إلى إيجاد صحفيين متخصصين في المجال البيئي والعمل على تطوير قدراتهم الفنية والصحفية .

وذكرت أن لدى سلطة جودة البيئة استراتيجية وطنية للتوعية والتعليم البيئي، ترتكز على دور الإعلام البيئي لما يشكله من ركيزة أساسية للنهوض بالوعي البيئي في المجتمع، وهو إحدى الوسائل الفعالة لعرض المواضيع البيئية ونقلها للجمهور للتفاعل معها وبناء سلوكيات إيجابية تجاه البيئة .

وأكدت الأتيرة أن الاحتلال الإسرائيلي هو أحد أهم الأسباب الرئيسية لتلويث البيئة الفلسطينية، كونه يستهدف الإنسان الفلسطيني على أرضه من خلال عمليات التجريف، وقلع الأشجار وقطعها، وحرق المحاصيل، وتهريب النفايات ودفنها في الأراضي الفلسطينية، كذلك التخلص من مخلفات المستوطنات في الأراضي الزراعية المحيطة بها .

من جهته، أكد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر أهمية تأسيس شبكة الصحفيين البيئيين، لما لها من دور في دعم الصحفيين وإدماجهم في مواضيع مختلفة كالموضوع البيئي، وصولا بهم إلى الاحتراف المهني في الإعلام البيئي.

وأشار إلى طرح جائزه أفضل عمل بيئي إعلامي على مستوى الوطن، بالشراكة مع سلطة جودة البيئة، من منطلق تحفيز القطاع الإعلامي ودوره الهام في حمل الرسالة البيئة بصفته شريكا في العمل البيئي.

من ناحيته، أشار مدير عام التوعية والتعليم البيئي أيمن أبو ظاهر، إلى أن الشبكة ستقدم الدعم المطلوب للصحفيين العاملين في وسائل الإعلام لتغطية القضايا البيئية بمسؤولية ومهنية، بالإضافة إلى إعداد برامج فعالة من قبل الصحفيين لتقديم خبرتهم إلى زملائهم.

وذكر أبو ظاهر أن الشبكة ستعمل على بناء قنوات تواصل بشأن القضايا المتعلقة بالبيئة، وتعزيز التواصل بين الشبكة وأعضائها وشبكات المصادر الموثوقة محليا ودوليا، وتوفير الدعم للمشاريع الإعلامية.

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