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تفاصيل لقاء العاهل الاردني مع كوشنر لبحث صفقة القرن

الأربعاء 31 يوليو 2019 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء العاهل الاردني مع كوشنر لبحث صفقة القرن


عمان /سما/

استقبل العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له تشمل عددا من الدول في المنطقة.

وفي معرض بحث الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أعاد الملك التأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، استنادا إلى حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، ومساعد الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والوفد المرافق.

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