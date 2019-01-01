سفير جنوب افريقيا: نقف مع الفلسطينيين ضد الهجمة العنصرية في الداخل والخارج

القدس المحتلة / سما /

استقبل سفير جنوب إفريقيا فوموليلي سيزاني في العاصمة الألمانية برلين وفدًا ضم ممثلين من "شبكة صامدون للدّفاع عن الأسرى" و"الحراك الشبابي الفلسطيني" بمشاركة الناشط الجماهيري عضو لجان فلسطين الديموقراطية الرفيق غازي حمد والكاتب الفلسطيني خالد بركات.

وَقدّم الوفد عَرضًا شاملاً لما يتعّرض له الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة والشتات ومواجهة السياسات العنصرية الصهيونية والقرارات الجائرة بحق العمال والجماهير الفلسطينية في مخيمات لبنان.

وقال السفير سيزاني "نقف إلى جانب الحقوق الفلسطينية كما نرفض ما يتعرضون له من حصار جائر في غزة وحملات وقرارات عنصرية ضدهم داخل الأراضي المحتلة أو في المنفى على حد سواء " مُشددًا على ضرورة "وحدة الفلسطينيين وحركتهم الوطنية التحررية في مواجهة الإحتلال وسياساته العنصرية من أجل تحقيق أهدافهم في التحرر الوطني وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين حتى يحققوا العودة إلى وطنهم و ديارهم".

وقال السفير " كنا ولا نزال نعمل بوصية القائد نيسلون مانديلا الذي قال لنا إن حُريتنا تظل ناقصة إلا اذا تحققت الحربة للشعب الفلسطيني " مُشيراً الى أن " الشعب الفلسطيني لم يتركنا حين كنا وحدنا وحين لم نجد صديقاً لنا في إفريقيا وكل هذا العالم، نحن لن ننسى تضحيات الفلسطينيين خاصة والعرب عامة من أجل قضيتنا وواجبنا اليوم هو إسناد النضال الفلسطيني من أجل التحرر الشامل ونيل حقوقه المشروعة".

بدوره قدّم الناشط الجماهيري غازي حمد عضو لجان فلسطين الديموقراطية مُداخلة قصيرة حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وعملية التهجير والاقتلاع التي تعرضوا لها منذ العام 1948، وقال حمد " نقلنا للرفيق السفير سيزاني تفاصيل وصورة ما يجري من استهداف منهجي للإنسان الفلسطينيّ وحقوقه في مخيمات لبنان وهذه الهجمة العنصرية التي يتعرّض لها شعبنا هناك، وأوضحنا أن الشعب اللبناني يقف معنا في نضالنا من أجل حقوقنا السياسيّة والمدنيّة وفي مواجهة بعض القوى اليمينية العنصرية والهامشيّة في لبنان".

وأضاف حمَد " نعتبر جنوب إفريقيا دولة صديقة لشعبنا ونشكر شعبها العزيز الذي عرف ويلات الحروب والعنصرية مثل شعبنا تمامًا كما نحُّي جنوب إفريقيا وقواها السياسيّة التقدمية والمناضلة على دعمها نضال شعبنا الفلسطيني في مُواجهة الاحتلال وعلى إسناده من أجل تحقيق العودة والتحرير ونيل كامل أهدافنا وحقوقنا الوطنية ".

وشارك الناشط والإعلامي أحمد خليل عضو الحراك الشبابي الفلسطيني في برلين حيث قَدّم مداخلة شرح فيها للسفير مُعاناة الطلبة والشباب الفلسطيني في مخيمات لبنان وفي المانيا وأوروبا وكيف تجري عملية التمييز العنصري التي يتعرضون لها في التعليم والصحة وغيرها من مناحي الحياة.

بدوره قال الكاتب الفلسطيني خالد بركات " ناقشنا مع السفير سيزاني مشروع القرار الأخير الذي شاركت جنوب افريقيا في تقديمه الى مجلس الأمن وإدانه ممارسات الكيان الصهيوني وسياسة هدم البيوت في القدس المحتلة وخاصة في صور باهر ، كما نقلنا للسفير المطلب الشعبي الفلسطيني بضرورة مُقاطعة الكيان الصهيوني بشكل شامل وتوفير الدّعم السياسي للشعب الفلسطيني ولحركته الوطنية التحررية في المحافل الإفريقية والدّولية والتصدّي لمحاولات تجريم حركة المقاطعة ( بي دي أس) والوقوف بوضوح مع المقاومة الفلسطينية .

وأكد بركات على أن " العلاقات الكفاحيّة التّاريخية بين الشعبين قويّة راسخة وتعّمَدت بالنضال المشترك ضد العنصرية والصهيونية والاستعمار الاستيطاني وفي مواجهة نظام الفصل العنصري الأبارتهاييد لكن المطلوب اليوم قطع العلاقات نهائيا مع كيان الاحتلال " كما أشار الى قوله للسفير " بموت حل الدولتين الى الأبد فلا خيار أمام شعبنا إلى الاستمرار في كفاحه حتى تحرير كل وطنه التاريخي وبناء المجتمع الديموقراطي في فلسطين".

وسلّمت الحقوقية شارلوت كيتس المنسقة الدّولية لشبكة صامدون مُذكرة شاملة للسفير سيزاني حول واقع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال وقدمت تقريرًا حول الإضرابات المستمرة ضد قانون الاعتقال الإداري ومواجهة السياسات القمعية التي تفرضها سلطة السجون برعاية وقيادة الوزير العنصري اليميني جلعاد أردان وزير الأمن الدّاخلي الإسرائيلي ومحاولاته المتكررة السطو على حقوق ومُكتسبات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.