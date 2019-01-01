سلطة الأراضي تزيل "تعديات مواطنين" عن أكثر من 107 دونمات بغزة

غزة / سما/

أكدت سلطة الأراضي في تقرير صادر عنها اليوم الأربعاء، أنها تمكنت خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، من إزالة تعديات عن ما مساحته 107 دونمات من الأراضي الحكومية في قطاع غزة.

وقالت سلطة الأراضي إن التعديات المزالة عبارة عن مساكن من الصفيح وأكشاك، مشددةً على أنها ستواصل وبقوة إزالة التعديات واسترداد الأراضي الحكومية.

وشدد رئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحه على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعدين وملاحقتهم، مديناً الاعتداء الآثم التي تعرضت له طواقم سلطة الأراضي خلال إزالة تعديات على أراضي الحكومية في قرية أم النصر شمال قطاع غزة.

وكانت طواقم سلطة الأراضي قد أزالت أمس تعديات زراعية قديمة على ما مساحته 8 دونمات في القرية البدوية وذلك ضمن الخطة التي تعمل بموجبها سلطة الأراضي للحفاظ على الأراضي الحكومية واستردادها لإعادة استثمارها وتخصيصها لمشاريع خدماتية زراعية تعود بالنفع على المجتمع وبما يضمن تشغيل عدد أكبر من الأيدي العاملة لا سيما قطاع الشباب.