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التسريبات والتقارير غير دقيقة

الخارجية الفلسطينية : الهجوم على الأونروا يتماشي مع خطط امريكا لتنفيذ صفقة القرن

الأربعاء 31 يوليو 2019 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية : الهجوم على الأونروا يتماشي مع خطط امريكا لتنفيذ صفقة القرن


خاص سما / رام الله

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ان التسريبات الاعلامية التي تهاجم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تتماهى مع سياسة الولايات المتحدة الامريكية لتنفيذ مخططها لصفقة القرن  بتقويض وتحجيم عمل الاونروا .

وأكد عمار حجازي مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الاطراف لـ وكالة "سما"،ان بعد تواصل الوزارة مع الامم المتحدة تبين ان معظم التقارير والتسريبات الاعلامية انها غير دقيقة .

وعبرت الخارجية عن اسفها لما قامت به سويسرا وهولندا  بتعليق دعمهما للاونروا والتسرع والاستناد الي معلومات وبيانات صحفية لا اساس لها من الصحة حيث لم يصدر اي تعليق او نتيجة نهائية من الامم المتحدة  .

وأكد حجازي لـ سما ، ان الوزارة بدأت بالتواصل مع الجانب السويسري عبر سفيرنا وسيتابع الموضوع بشكل حثيث وسنطالب بتوضيحات منهم واصدار موقف رسمي ، ودون الاجحاف بحقنا وسنقوم ايضاً بالتواصل مع الجانب الهولندي ومتابعة ما اّلت اليه الامور بخصوص هذه القضية.

#وزارة الخارجية

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