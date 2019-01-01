غانتس عن وادي الأردن: إنه جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قال بيني غانتس زعيم ائتلاف أزرق- أبيض المعارض في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إن منطقة وادي الأردن تعد جزءًا لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وأنها يجب أن تكون كذلك في أي خطة تسوية سياسية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها برفقة عدد من مسؤولي الائتلاف بينهم موشيه يعلون وزير الجيش الأسبق.

وأشار غانتس إلى أنه منذ كان رئيسًا للأركان، يعرف الأهمية الاستراتيجية لوادي الأردن، فهو "يمثل جدار الحماية الشرقي لإسرائيل".

وقال "سوف تكون هذه المنطقة إلى الأبد تحت سيطرتنا، فهي لها أهمية استراتيجية هائلة".

وأشار إلى أنه وتقديرًا للمستوطنين في تلك المنطقة، تم إعداد خطة "وطنية" بتخصيص مليارات الشواكل في السنوات القادمة من أجل تعزيز الاستيطان والزراعة والتجارة، وستنفذ في حال أصبح حزبه ضمن الحكومة المقبلة.