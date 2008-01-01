نتنياهو للمستوطنين بالضفة : ستبقون هُنا إلى الأبد وحماس ترد

رام الله / سما /

جدد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تأكيده على أنه لن يتم اقتلاع أي مستوطن أو مستوطنة من الضفة الغربية، وأن ما تم بناؤه من مستوطنات سيستمر للأبد.

جاء ذلك خلال افتتاحه متنزهًا في مستوطنة إفرات ضمن مجمع غوش عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

وقال نتنياهو إن "هذا الأمر انتهى، لقد أعطيت التزامًا بذلك" مشددًا على أن البناء الموجود سيبقى إلى الأبد وسيتم تطويره.

وأضاف موجهًا كلامه للمستوطنين "ما تفعلونه هنا سيبقى إلى الأبد".

ووضع مجلس المستوطنة يافطة على مدخل المتنزه الجديد كتب فيها "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو باني وشريك مخلص لإفرات، عاصمة غوش عتصيون، والتي هي جزء من القدس عاصمة إسرائيل".

وكان نتنياهو منذ أسابيع قال خلال حفل بمناسبة مرور 40 عامًا على إنشاء مستوطنات الضفة إنه قدم وعدًا والتزامًا بأن لا يتم إخلاء أي مستوطنة أو مستوطن حتى وإن كان بموجب خطة سياسية. وقال "نحن لا نقتلع الناس، لقد انتهينا من هذاء الهراء، إسرائيل تحت قيادتي لم ولن تكرر أخطاء الماضي".

من جانبه قال ناطق باسم حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى يقتلع الاحتلال ومستوطناته عن كامل الأرض الفلسطينية.

جاء ذلك في معرض ردّ حماس على تصريحات بنيامين نتنياهو التي جدد فيها التزامه بعدم اقتلاع أي مستوطنة أو مستوطن من الضفة الغربية، وتأكيده على بقائهم فيها.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة: "هذا زعم باطل لا يستقيم مع المنطق ولا التاريخ"، مؤكدًا على زوال الاحتلال وبقاء أبناد شعبنا على أرضهم.