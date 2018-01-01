الاونروا : فرصة "للعمل مقابل المال" بعد تعليق دفع بدل الايجار بغزة

غزة / سما /

اضطرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وبسبب نقص التمويل في منتصف عام 2018، إلى تعليق دفع بدل الإيجار للاجئين المستحقين الذين أصبحت منازلهم غير صالحة للسكن في غزة نتيجة العدوان الاسرائيلي في عام 2014 ولا يزالون ينتظرون إعادة اعمارها.

ومنذ ذلك الحين، تسعى الأونروا جاهدة للبحث عن طرق لتخفيف معاناة الأُسر المتضررة وتلبية احتياجاتها الإنسانية، حيث شكلت إدارة الأونروا لجنة لمراجعة أوضاع تلك الأسر والتوصل إلى مقترحات لتخفيف الآثار الإنسانية المترتبة على وقف دفع بدل الإيجار.

وفقاً للتوصية التي تم التوصل إليها في التقرير النهائي للجنة، سوف تحصل جميع الأسر المستحقة في جميع أنحاء قطاع غزة تباعاً على فرصة "للعمل مقابل المال لبدل الإيجار" لمرة واحدة لمدة ستة أشهر، تبدأ في وقت ما بين 1 أغسطس و31 أكتوبر 2019.

ولتوفير الخدمة لمجتمع اللاجئين بكفاءة، تتوقع الأونروا عدم إعاقة العمل في أي من منشآتها حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتنا الحيوية التي تشتد الحاجة إليها.

وقالت "إن الأونروا مفوضة وملتزمة التزاما قويا حيال تقديم الخدمة لجميع اللاجئين الفلسطينيين في غزة وتتفهم تمامًا الوضع الإنساني للعائلات التي لازالت مشردة حتى الآن بسبب الأعمال العدائية لعام 2014. "وستواصل الأونروا عمليات الحشد والمناصرة فيما يتعلق بقضيتهم مع المانحين لتوفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجاتهم، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيون الذين كانوا في سوريا ويقيمون الآن في غزة.