أحلام وراغب يجتمعان مجددا في لجنة تحكيم "ذي فويس"

وكالات / سما /

أعلن برنامج المواهب الغنائية "ذي فويس" (the Voice) عن التغييرات التي تم إحداثها استعدادا لانطلاق الموسم الخامس منه، أهمها أعضاء لجنة التحكيم.

وشملت التعديلات الجديدة خروج الفنانة إليسا من عضوية لجنة الحكيم جنبا إلى جنب مع الفنان عاصي الحلاني، حيث سيحل محلهما الفنانة سميرة سعيد وراغب علامة.

راغب وأحلام معاً مجدداً... ومعهما سميرة سعيد ومحمد حماقي... في موسمٍ خامسٍ "ناري" من "the Voice" على شاشات MBC ومنصّاتها، خلال الربع الأخير من 2019. | قرب البدء بتصوير مرحلة "الصوت وبس"، أوائل شهر آب/أغسطس الحالي. | من تقديم ياسر السقاف وناردين فرج، وإخراج جنان منضور.