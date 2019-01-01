  1. الرئيسية
  2. هو وهي

علماء يكشفون الرجال الأكثر ميلا لخيانة زوجاتهم!

الأربعاء 31 يوليو 2019 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
علماء يكشفون الرجال الأكثر ميلا لخيانة زوجاتهم!


وكالات / سما /

أظهرت دراسة جديدة أن الرجال الذين يعانون من ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، هم أكثر عرضة لخيانة شركائهم وزوجاتهم.

ووجد علماء جامعة "زيورخ" في سويسرا، أن معدلات الخيانة الزوجية ازدادت بين الرجال، الذين لديهم مستويات أعلى من الهرمون، وتدعم النتائج الأخيرة الأبحاث السابقة التي أشارت إلى إمكانية تأثير هرمون التستوستيرون على قدرة الرجل على الإخلاص لشريكته.

ويقول فريق البحث إن النتائج مهمة جدا في الوقت الذي أصبح فيه العلاج ببدائل التستوستيرون أمرا شائعا بشكل متزايد.

وفي الدراسة، أجرى العلماء استطلاعا شمل 224 رجلا من الأصحاء في منتصف العمر، ممن كانوا في علاقة عاطفية ثابتة مدة 20 سنة أو أكثر.

وطُلب من المشاركين الإجابة على أسئلة حول سلوكهم "غير المخلص"، وأخذوا عينات من اللعاب لقياس مستويات هرمون التستوستيرون.

واعترف أكثر من ثلث الرجال المشاركين في الدراسة، بخيانتهم لزوجاتهم (أو شريكاتهم) مرة واحدة على الأقل. وتبين أن لدى معظمهم مستويات "أعلى من المتوسط" من هرمون التستوستيرون.

وقال فريق البحث إنهم وجدوا علاقة "قوية" بين مستويات الهرمون وخيانة الرجال. ويحتمل أن يكون هذا هو السبب وراء ميل الرجال للخيانة أكثر من النساء، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة Biological Psychiatry.

وفي تقرير حول هذه النتائج، أوضح العلماء أن المستويات المرتفعة من هرمون التستوستيرون مرتبطة بالتزاوج والسلوك الجنسي والخيانة الزوجية.

وخلصت الدراسة إلى أن مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة، هي عامل خطر محتمل للسلوك غير المخلص لدى الرجال.

#علماء #الخيانة

الأكثر قراءة اليوم

الاحمد يوضح حقيقة لقاء اشتيه مع قيادة حماس وهذا ما تسعى اليه الاخيرة!

الرئيس: يدنا ممدودة للسلام ويكشف عن سبب قراره بشأن وقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل

ردود فعل فلسطينية غاضبة من تعيين يحيي السراج رئيس لبلدية غزة

مفوض الاونروا : نواجه هجمات مالية وسياسية حادة والاتهامات الان اصبحت شخصية

رغم انتقاد اليمين: "الكابينت" يوافق اليوم على خطة نتنياهو بشان المنطقة C

ليس هكذا تبنى الخطة.. دبلوماسي إسرائيلي: "صفقة القرن" مثل الوحش "لوخ نس" كلاهما خيالي!

مسؤول فلسطيني كبير يشكك بإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

Screenshot_1

الخارجية الفلسطينية : الهجوم على الأونروا يتماشي مع خطط امريكا لتنفيذ صفقة القرن

بعد سويسرا .. هولندا تعلق دعمها للأونروا .. والوكالة تؤكد : نتعرّض لضغوطات

32623

مزاعم إسرائيلية : إيران تحاول السيطرة على قطاع غزة

ترامب سيعرض صفقة القرن بمؤتمر يحضره قادة عرب في كامب ديفيد وهذا ما ستشمله..

"واللا" : إسرائيل بدأت الضم الفعلي للضفة وواشنطن تؤيد حكما ذاتيا فقط للفلسطينيين