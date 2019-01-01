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رجل يقتل طفلا بأبشع طريقة بمحطة قطارات

الأربعاء 31 يوليو 2019 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
رجل يقتل طفلا بأبشع طريقة بمحطة قطارات


وكالات / سما /

تجرد رجل من إنسانيته وقتل طفلا صغيرًا وأصاب أمه بجروح، أمس الاثنين، في محطة قطارات بمدينة فرانكفورت الألمانية.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة الألمانية أن إفادة الشهود أشارت إلى أن رجلا إريتيريا يبلغ من العمر 40 عاما دفع طفلا في الثامنة ووالدته على القضبان لدى وصول القطار السريع، وفق ما أوردت "رويترز".

وأوضحت المتحدثة: "تمكنت الأم، حمدا لله، من إنقاذ نفسها"، مضيفة "للأسف، دهس القطار السريع الطفل. أصيب بجروح قاتلة".

وتابعت "الرجل المعني ... فر من المحطة بعد الجريمة. لاحقه المارة، وتم القبض عليه قرب المحطة".

وقالت إنه يجري استجوابه، ونُقلت والدة الطفل إلى مستشفى وسيجري استجوابها كذلك، وأغلقت عدة أرصفة بمحطة قطارات فرانكفورت بعد الواقعة.

ووفق المتحدثة باسم الشرطة فإنها ليست على علم بأي صلة بين الرجل والضحيتين، وإن دوافع الرجل غير واضحة.

#محطة قطارات #طفل

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