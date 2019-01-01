الأطفال عادة ما يغرقون في صمت

وكالات / سما /

يحاول أي شخص في حالة غرق جذب الانتباه إما بالصياح أو التلويح باليد أو بلطم المياه. ويقول خبير ألماني إن هذا صحيح ولكن ما إذا لو كان ذلك الشخص طفلا؟

يقول طبيب الأطفال، أولف بوليجن، في المركز الطبي بجامعة لايبتسيج، إن الأطفال غالبا ما يغرقون في صمت. ويوضح أن أجسامهم تنزل في المياه بسرعة وبدون كلمة لأن الصدمة تشلهم ويكونوا غير قادرين على طلب المساعدة.

المسطحات المائية ليست فقط البحار والبحيرات والمسابح ولكن أيضا مغطس الاستحمام والدلاء والمراحيض والبحيرات الصناعية وصهاريج تخزين مياه الأمطار، التي يقول بوليجن إنه يجب جعلها آمنة للأطفال المحيطين بها.

ويشير إلى أن عمق المياه ليس الخطر الأكبر ولكن سهولة الوصول للمياه.

ورغم أن الآباء والأجداد قد لا يروق لهم سماع هذا الشيئ ، فإن الطبيب يقول من واقع خبرة مهنية إن حوادث غرق الأطفال "عادة ما تحدث في وجودهم جراء الانتباه غير الكافي أو انعدامه اساسا".

وغالبا ما يكون السبب مبالغة الطفل في تقدير قدراته أو هيجان البحر أو استهتار الطفل أو تجاهله التام للمخاطر المحتملة.