  1. الرئيسية
  2. الصحة

الأطفال عادة ما يغرقون في صمت

الأربعاء 31 يوليو 2019 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأطفال عادة ما يغرقون في صمت


وكالات / سما /

يحاول أي شخص في حالة غرق جذب الانتباه إما بالصياح أو التلويح باليد أو بلطم المياه. ويقول خبير ألماني إن هذا صحيح ولكن ما إذا لو كان ذلك الشخص طفلا؟

يقول طبيب الأطفال، أولف بوليجن، في المركز الطبي بجامعة لايبتسيج، إن الأطفال غالبا ما يغرقون في صمت. ويوضح أن أجسامهم تنزل في المياه بسرعة وبدون كلمة لأن الصدمة تشلهم ويكونوا غير قادرين على طلب المساعدة.

المسطحات المائية ليست فقط البحار والبحيرات والمسابح ولكن أيضا مغطس الاستحمام والدلاء والمراحيض والبحيرات الصناعية وصهاريج تخزين مياه الأمطار، التي يقول بوليجن إنه يجب جعلها آمنة للأطفال المحيطين بها.

ويشير إلى أن عمق المياه ليس الخطر الأكبر ولكن سهولة الوصول للمياه.

ورغم أن الآباء والأجداد قد لا يروق لهم سماع هذا الشيئ ، فإن الطبيب يقول من واقع خبرة مهنية إن حوادث غرق الأطفال "عادة ما تحدث في وجودهم جراء الانتباه غير الكافي أو انعدامه اساسا".

وغالبا ما يكون السبب مبالغة الطفل في تقدير قدراته أو هيجان البحر أو استهتار الطفل أو تجاهله التام للمخاطر المحتملة.

#الأطفال #صمت

الأكثر قراءة اليوم

الاحمد يوضح حقيقة لقاء اشتيه مع قيادة حماس وهذا ما تسعى اليه الاخيرة!

الرئيس: يدنا ممدودة للسلام ويكشف عن سبب قراره بشأن وقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل

ردود فعل فلسطينية غاضبة من تعيين يحيي السراج رئيس لبلدية غزة

مفوض الاونروا : نواجه هجمات مالية وسياسية حادة والاتهامات الان اصبحت شخصية

رغم انتقاد اليمين: "الكابينت" يوافق اليوم على خطة نتنياهو بشان المنطقة C

ليس هكذا تبنى الخطة.. دبلوماسي إسرائيلي: "صفقة القرن" مثل الوحش "لوخ نس" كلاهما خيالي!

مسؤول فلسطيني كبير يشكك بإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

Screenshot_1

الخارجية الفلسطينية : الهجوم على الأونروا يتماشي مع خطط امريكا لتنفيذ صفقة القرن

بعد سويسرا .. هولندا تعلق دعمها للأونروا .. والوكالة تؤكد : نتعرّض لضغوطات

32623

مزاعم إسرائيلية : إيران تحاول السيطرة على قطاع غزة

ترامب سيعرض صفقة القرن بمؤتمر يحضره قادة عرب في كامب ديفيد وهذا ما ستشمله..

"واللا" : إسرائيل بدأت الضم الفعلي للضفة وواشنطن تؤيد حكما ذاتيا فقط للفلسطينيين