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صورة.. لاعب فلسطيني ينتقل للدوري التونسي

الأربعاء 31 يوليو 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. لاعب فلسطيني ينتقل للدوري التونسي


تونس / سما /

كشفت تقارير صحافية تونسية, عن انضمام اللاعب الفلسطيني معتصم ساطي لصفوف فريق شبيبة القيروان التونسي, استعدادا للدفاع عن ألوانه في الموسم الجديد.

وأكدت التقارير, أن ساطي شارك في تدريبات شبيبة القيروان قبل أيام قليلة, ما دفع النادي التونسي لضمه للقائمة المشاركة في الدوري خلال الموسم المقبل.

ويجيد النجم الفلسطيني اللعب في مركز صانع الألعاب, وسبق له اللعب في نادي جنين الفلسطيني, قبل أن يخوض عدة تجارب في تدريبات الأندية المصرية مؤخرا, وتحديدا مع الاتحاد السكندري.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يعلن شبيبة القيروان عن التعاقد مع ساطي رسميا خلال الأيام المقبلة.

#معتصم ساطي #شبيبة القيروان #الدوري التونسي
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