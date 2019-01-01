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تعرف على القيمة السوقية لمنتخب فلسطين

الأربعاء 31 يوليو 2019 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على القيمة السوقية لمنتخب فلسطين


رام الله / سما /

كشفت تقارير صحافية, عن القيمة السوقية للمنتخبات العربية المشاركة في بطولة غرب آسيا, التي تستضيفها العراق.

وبحسب التقارير, فإن المنتخب الوطني الفلسطيني احتل المركز الخامس من أصل 9 فرق تشارك في البطولة, بقيمة سوقية بلغت 2.88 مليون يورو.

وفي بقية المراكز جاءت السعودية في المقدمة, بقيمة سوقية تبلغ 5.875 مليون يورو, ثم لبنان (4.85 مليون يورو), والعراق (4.7 مليون يورو), وسوريا (3.2 مليون يورو).

واحتلت الأردن المركز السادس بقيمة سوقية وصلت إلى 2.63 مليون يورو, متقدمة على الكويت السابعة (1.775 مليون يورو), والبحرين (مليون يورو), واليمن (325 ألف يورو).

#القيمة السوقية #منتخب فلسطين

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