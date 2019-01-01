ترامب يرسل لـ"كيم أون" صورا لهما والأخير يرد برشقة صواريخ

وكالات

أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ غير معروفة الطبيعة والنوعية، الليلة (الأربعاء)، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب من مصدر عسكري في كوريا الجنوبية. وقال المصدر إن الصواريخ أطلقت من الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الهندية في كوريا الشمالية.

وذكر المصدر أيضا أن الجيش الكوري الجنوبي كان يتابع ما يجري، وكان في حالة تأهب وسوف يحقق فيما إذا كانت هناك عمليات إطلاق أخرى.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن الصواريخ الباليستية قد سقطت على مسافة 250 كم، وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن أي إطلاق صواريخ باليستية من قبل كوريا الشمالية ينتهك قرارات الأمم المتحدة، ويهدد أمنها.

ولم يرد البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية على عمليات الإطلاق حتى الآن. بالأمس، بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورا للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" جمعتهما خلال لقاء القمة التاريخي الذي عقد بين الطرفين.

في الأسبوع الماضي، أجرت بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية، تجربة أطلقت فيها صواريخ قصيرة المدى. وأعلنت كوريا الشمالية يوم الجمعة أنها أجرت تجربة تضمنت نوعًا جديدًا من الأسلحة التكتيكية الموجهة، وأن الإطلاق يهدف إلى إرسال "تحذير خطير" إلى كوريا الجنوبية في ضوء نواياها لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.