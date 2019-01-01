استعدادا للموسم الجديد.. صلاح ينضم لتدريبات ليفربول

وكالات / سما /

انضم النجم المصري محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، عقب نهاية عطلته الصيفية، إلى تدريبات فريقه ليفربول، استعدادا للموسم الجديد.

وكان صلاح قد اختتم عطلته بأداء مناسك العمرة في السعودية، قبل أن يسافر إلى ليفربول، من أجل الانضمام لتدريبات "الريدز"، الذي سيتوجه مساء اليوم إلى مدينة إيفيان الفرنسية، لخوض معسكر تدريبي هناك، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.



وأعلن يورعن كلوب، المدير الفني لنادى ليفربول، قائمة معسكر "إيفيان"، وضمت 29 لاعبا، ويغيب عنها السنغالي ساديو ماني، الذي حصل على عطلة استثنائية، بعد قيادته منتخب بلاده لبلوغ نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، التي توجت الجزائر بلقبها.



ويفتتح ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، في التاسع من الشهر المقبل، بمواجهة نوريتش سيتي، ولكن قبل ذلك بأربعة أيام، سيلعب "الريدز" مع مانشستر سيتي، لتحديد بطل كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.