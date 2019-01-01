فان جال: جوارديولا لا يُصنف ضمن أفضل مدربي العالم

وكالات / سما /

يعتقد الهولندي لويس فان خال، أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لا يُصنف ضمن أفضل مدربي العالم، محدداً في السياق نفسه، أسباب فشله في التتويج بدوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية.

وخلال مقابلة مع مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية، قال فان جال: “جوارديولا فاز بكل شيء في إنجلترا الموسم الماضي، غير أن المستوى الأعلى يكون في دوري الأبطال، وهو لم يفز به سواء مع السيتي أو بايرن ميونخ”.

وحول السبب الرئيسي لعدم تتويج جوارديولا باللقب القاري، قال فان جال: “هذا لأنه مشغول للغاية بفريقه، ولا يعير اهتماماً للمنافس، لأنه يجب أن يكون هناك توازن”.

واستتلى موضحاً: “في السابق، كان يولي بنفسه اهتماماً كبيراً للطريقة التي يلعب بها الفريق المنافس ومدى قوته وضعفه، لأنه ينبغي عليك احترام الخصم، لكنه يفضل الآن القيام بالأمور المتعلقة به فقط”.

ولم ينجح المدرب الإسباني في التأهل إلى المربع الذهبي لمسابقة دوري أبطال أوروبا منذ توليه مهمة تدريب مانشستر سيتي قبل 3 سنوات.