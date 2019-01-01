توخيل يؤكد عودة نيمار للتدريبات الجماعية

وكالات / سما /

قال توماس توخيل، مدرب نادي باريس سان جيرمان، إن نيمار دا سيلفا سيعود للتدريبات الجماعية غداً الأربعاء، مشيراً إلى أنه لا توجد أخبار جديدة حول إمكانية رحيل اللاعب البرازيلي إلى برشلونة.

ووافقت إدارة باريس سان جيرمان على تقليل سعر نيمار (180 مليون يورو بدلاً من 300)، ولكن بشرط أن تتم الصفقة مع برشلونة عن طريق الأموال وليس من خلال تبادل اللاعبين.

وقال توماس توخيل في تصريحات أبرزتها صحيفة (سبورت) الإسبانية: “لا أعرف أي جديد عن مستقبل نيمار، فهو لا يزال لاعباً في فريقي، وهو منضبط للغاية”.

وأكد المدرب الألماني أن نيمار سيعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان الجماعية، غداً الأربعاء، مشيراً إلى أنه فضل عدم إشراك البرازيلي في المباريات الودية خوفاً من تفاقم إصابته.

ويرغب النادي الكتالوني في ضم نيمار من خلال اقتراح صفقة مقايضة، ينتقل من خلالها بعض لاعبي برشلونة إلى باريس، لكن هذه الصيغة يرفضها الفريق الفرنسي جملة وتفصيلا.