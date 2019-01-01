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مانشستر يونايتد يبدأ محاولته من اجل ضم راكيتيتش

الأربعاء 31 يوليو 2019 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يبدأ محاولته من اجل ضم راكيتيتش


وكالات / سما /

طرق مانشستر يونايتد، أبواب برشلونة مجدداً، من أجل ضم إيفان راكيتيتش، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة الشياطين الحمر بتعزيز تركيبتهم البشرية.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، يخشى رحيل الفرنسي بول بوجبا، في ظل اهتمام ريال مدريد به، لذلك يسعى لتحصين هذا المركز بلاعب من العيار الثقيل.

وأشارت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني، إلى أن إدارة الشياطين الحمر اتصلت بالبارسا خلال الأسبوع الماضي للاستفسار عن وضعية اللاعب، ولكنها لم تتقدم بعرض رسمي لحدود اللحظة.

وأضافت الصحيفة، أن راكيتيتش يفضل الانتقال لإنتر ميلان، ولكن الصفقة قد تصطدم برفض الملاك الصينيين للأفاعي دفع الـ50 ميلون يورو، التي سيطلبها برشلونة للاستغناء عن خدمات الدولي الكرواتي.

وكان اليونايتد قد حاول التعاقد مع راكيتيتش قبل 6 أسابيع، إلا أن اللاعب أكد رغبته في الاستمرار مع البلاوجرانا، لكن المستجدات الأخيرة، توحي إلى أن اللاعب منفتح على فكرة الرحيل.

#مانشستر يونايتد #برشلونة

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