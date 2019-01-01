ريال مدريد يواصل نتائجه السلبية ويسقط أمام توتنهام

وكالات / سما /

واصل فريق نادي ريال مدريد الإسباني نتائجه السلبية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعد السقوط على يد توتنهام الإنجليزي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي انتهت منذ قليل.

وواجه النادي المدريدي نظيره اللندني على ملعب أليانز أرينا، لحساب نصف نهائي كأس أودي الودية، واستطاع هاري كين المهاجم الدولي الإنجليزي ترجيح كفة السبيرس وقادهم نحو الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة.

وينتظر نادي شمال لندن الفائز من مقابلة بايرن ميونخ الألماني وفنربخشة التركي في نهائي كأس أودي.

المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان بدأ المباراة بطريقة 4/2/3/1 ودفع بالتشكيلة الآتية: كيلور نافاس، فاران، راموس، كارفاخال، مارسيلو، مودريتش، كروس، فاسكيز، هازارد، رودريجو وبنزيما.

ولجأ المدرب الأرجنتيني الكفء لتوتنهام إلى نفس طريقة اللعب، 4/2/3/1 ودخل بالتشكيلة التالية: جازانيجا، ألدرفيريلد، فيرتونخين، فويث، روز، وينكس، ندومبيلي، إريكسن، سون، لاميلا وهاري كين.

السفاح الإنجليزي تمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، مستغلاً خطأ فادحاً من جانب مارسيلو الظهير الأيسر للريال.

وشهد الشوط الثاني تجربة كلا المدربين للعديد من العناصر البديلة، حيث دفع زيدان على سبيل المثال بكل من كوبو النجم الياباني الجديد، أودريوزولا، فيدي فالفيردي، إيسكو وغيرهم.

يُذكر أن رودريجو النجم البرازيلي للميرينجي تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 74 من عمر المباراة، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.